Стратегическая сессия о будущем школ в наукоградах прошла в Подмосковье

10 апреля на площадке Корпоративного университета развития образования прошла стратегическая сессия «Наукоград: школа будущего». В мероприятии участвовали команды из всех восьми наукоградов региона: Дубны, Жуковского, Королева, Реутова, Серпухова, Фрязино, Черноголовки и Долгопрудного. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В сессии приняли участие представители Министерства образования Московской области, заместители глав по социальным вопросам, руководители муниципальных органов управления образованием, директора школ, представители вузов, колледжей и градообразующих предприятий.

Первый заместитель Министра образования Московской области Анна Гребцова обратилась к участникам с приветственным словом и подчеркнула важность объединения усилий науки, бизнеса и образования для создания современной школы в наукоградах.

Участники работали над разработкой модулей «школы будущего» по восьми ключевым направлениям: профориентация и партнерство, цифровое развитие и стратегия использования искусственного интеллекта, работа с сообществом родителей, формирование и развитие кадров, система оценки эффективности деятельности школы, воспитательная система и среда, образовательная среда и инфраструктура, а также мотивация обучающихся.

Ключевым событием стало выступление приглашенного эксперта — директора проектов Академии потенциала человека СберУниверситета, профессора РАНХиГС, лауреата премии Правительства России в области образования Павла Рабиновича. Он представил доклад «Школа в наукограде: проектирование и воплощение», посвященный современным подходам к педагогическому проектированию и развитию детско-взрослых сообществ.

По итогам групповой работы состоялась презентация разработанных моделей и их обсуждение. Каждый наукоград продолжит реализовывать предложенные решения в школах своего города.