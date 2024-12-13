Стратегическая сессия «Образование-2030» прошла в Дмитровском округе

В Дмитровском городском округе состоялась стратегическая сессия «Образование-2030», объединившая руководителей образовательных учреждений, педагогов и родителей. Это мероприятие стало важным шагом в разработке новой образовательной стратегии до 2036 года, инициированной Правительством Российской Федерации.

Начальник управления образования администрации округа Татьяна Малинникова сообщила, что необходимо создать пространство для диалога между всеми участниками образовательного процесса — школьниками, их родителями и учителями. Стратегические сессии позволяют обсудить идеи, которые помогут сформировать эффективную систему образования будущего. Она также подчеркнула важно научить детей не только новым навыкам, но и умению критически мыслить и противостоять дезинформации.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина вручила Татьяне Малинниковой почетную грамоту Министерства территориальной политики Московской области. В своем выступлении она поблагодарила педагогов за их труд и внимание к подрастающему поколению.

В рамках сессии участники обсудили актуальные вопросы: внедрение гибких методов обучения, развитие цифровых технологий и новые подходы к образовательному процессу. Для продуктивной работы были организованы командные обсуждения, где участники выдвигали предложения по улучшению системы образования. Итоги обсуждений легли в основу рекомендаций, которые направят в Министерство образования Московской области для дальнейшей проработки на федеральном уровне.

Подобные мероприятия создают платформу для совместной работы всех участников образовательного процесса и помогут выстроить современную и эффективную систему образования в Дмитровском округе.