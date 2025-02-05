Стратегическая сессия по развитию системы образования прошла в Балашихе

В гимназии № 1 имени Героя РФ Баландина в Балашихе прошла стратегическая сессия по разработке предложений для развития системы образования Московской области до 2040 года. В мероприятии участвовали представители 12 городских округов Подмосковья.

Всего собралось более 100 человек: педагоги, директора школ, молодые специалисты и родители.

Заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян рассказала о работе 66 образовательных организаций города, где обучается свыше 110 тысяч человек. Она подчеркнула, что успех страны зависит от качества образования, и отметила важность совместной работы для решения актуальных задач.

Сессия проходила в формате групповой работы, где участники разрабатывали предложения для включения в стратегию. Эти инициативы будут направлены в Министерство образования Московской области, а затем переданы на федеральный уровень. Стратегия включает развитие допобразования, поддержку учителей, внедрение современных технологий и работу с детьми с особыми потребностями.