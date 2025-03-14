Стратегическая сессия на тему школьного буллинга прошла Красногорске

В школе «Мозаика» в поселке Путилково городского округа Красногорск провели зональный семинар на тему «Травля в школе: комплексный подход к решению проблемы». В обсуждении приняли участие более 600 человек.

В школьном актовом зале собрались заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-психологи и социальные педагоги общеобразовательных организаций Подмосковья.

Как сообщила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, к ним каждый день приходит информация о травле, порезах, ссорах с родителями и других проблемных ситуациях.

«И непонятно, что случилось, и почему дети сводят счеты с жизнью. Конечно, нас беспокоят те самые громкие драки, которые происходят не просто, а еще с видеосъемками, с трансляциями, с зарабатыванием лайков», — отметила она.

В 2019 году при содействии Министерства образования региона и Академии социального управления запустили проект «Бесконфликтная школа». Психологи и профессиональные медиаторы объясняют коллегам и родителям, как понять, что школьник оказался в беде и как ему помочь. Участники совещания в школе «Мозаика» выступили с докладами и обменялись опытом.

«Это мероприятие дает конструктивный алгоритм действий для того, чтобы наши педагоги, руководители и административная команда могли выстраивать профилактическую работу в своих учреждениях с учетом уже выработанных алгоритмов», — подчеркнула замдиректора по воспитательной работе и молодежной политике образовательного центра «Вершина» Инна Мовсисян.

Важность просветительской работы не только среди учителей, но и среди родителей отметил и директор Образовательного центра «Вершина» Алексей Клецкин.

«Мы проводим много мероприятий с родителями, объясняем, как вести себя в проблемной ситуации», — пояснил он.

Помимо этого, собравшиеся обсудили вопросы наставничества на примере проекта «Движения первых», которое объединяет миллионы детей и подростков по всей России.