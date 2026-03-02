Стратегическая научная сессия прошла в Серпухове

Мероприятие собрало в культурно-досуговом центре «Протон» представителей науки, образования, бизнеса и власти. Основной темой сессии стало формирование образа будущего Большого Серпухова как наукограда для достижения национальных целей России.

В обсуждении участвовали заместитель главы городского округа Оксана Лебедева, депутаты окружного совета Алексей Царьков и Олег Андрух, советник главы Серпухова Андрей Морозов, заместитель директора Агентства инвестиционного развития Московской области Дмитрий Трелин и председатель совета директоров компании «Большой Серпухов» Екатерина Кузьмина.

В центре внимания оказались вопросы развития науки и образования, привлечения специалистов и повышения качества обучения. Участники сессии обсудили коммерциализацию научных разработок и внедрение достижений в реальный бизнес и экономику, туристскую и городскую инфраструктуру, развитие индустриального парка и особых экономических зон

Большой Серпухов позиционируется как территория инноваций, открытая для сотрудничества и привлечения новых специалистов. Стратегическая сессия стала важным шагом на пути к формированию образа будущего наукограда.