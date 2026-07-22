Страдающую от болей в колене 6 лет женщину спасли в больнице в Жуковском

Женщина с застарелой травмой колена и жалобами на сильные боли обратилась за помощью в Центр травматологии и ортопедии Жуковской областной клинической больницы. Ее состояние практически не позволяло выходить из дома. Врачи выявили деформацию коленного сустава и установили пациентке имплант.

Как сообщили в региональном Минздраве, специалисты установили имплант с помощью роботизированной системы. Его создали с помощью трехмерной модели сустава.

Благодаря современным технологиям пациенты становятся на ноги уже на третьей неделе.

«Самое главное, что мы можем интегрировать этот протез с выверенной точностью до миллиметра. Это очень важно, потому что рука хирурга при имплантировании может отступить до миллиметра. Робот же исключает малейшие погрешности. До внедрения системы не было такой точности подгонки импланта, а период реабилитации занимал до трех месяцев», — рассказал травматолог-ортопед, руководитель травматологического центра Жуковской областной клинической больницы Алик Карпенко.

Операция прошла штатно, и уже на следующий день женщина смогла ходить с костылем. После курса реабилитации пациентку выписали, она покинула больницу самостоятельно, без опор.

Врачи напомнили, что при длительных болях в суставах необходимо обратиться за помощью к специалисту.