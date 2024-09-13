Страдающих потерей памяти жителей Лобни пригласили на дактилоскопическую регистрацию

Жители городского округа Лобня теперь смогут пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию. Эта процедура особенно важна для людей, страдающих потерей памяти, так как она может существенно облегчить поиск пропавших родственников.

Процесс регистрации занимает всего несколько минут и является абсолютно безопасным для здоровья. Он проводится бесплатно с соблюдением всех конституционных прав. Для участия необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14-летнего возраста.

В случае недееспособности граждан потребуется документ, подтверждающий этот статус, а опекуны или попечители должны предоставить свои паспорта и свидетельства об опекунстве или попечительстве.

Оформить заявку на дактилоскопическую регистрацию можно через интернет на Едином государственном портале государственных услуг. Также можно обратиться лично в дежурную часть на улице 40 лет Октября, 5а, где сотрудники помогут с оформлением заявления, проведут процедуру и выдадут соответствующую справку.

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