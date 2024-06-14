Стотысячный ребенок появился на свет в перинатальном центре в Балашихе

Московский областной перинатальный центр отметил рождение 100-тысячного ребенка. Отчет ведется с момента открытия учреждения в Балашихе.

Жительница Балашихи Юлия Пашкурная стала мамой 100-тысячного ребенка. У женщины родилась девочка весом почти четыре килограмма и ростом 53 сантиметра. Малышку назвали Амелия. Маму и ребенка поздравили главный врач Ольга Серова и заместитель главного врача по медицинской части Людмила Седая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Пришла на кастинг, ушла с кредитом». Москвички — о мошенничестве в модельном агентстве

🌞SPF-крем. Необходимая защита от солнца или маркетинг?

Универсального робота для разных жизненных сценариев создали в МФТИ

Путин предложил миру мир

Фейковый билет в НАТО. Украина получила договор ни о чем

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте