Сегодня 17:23 Стотысячный ребенок появился на свет в перинатальном центре в Балашихе
Московский областной перинатальный центр отметил рождение 100-тысячного ребенка. Отчет ведется с момента открытия учреждения в Балашихе.
Жительница Балашихи Юлия Пашкурная стала мамой 100-тысячного ребенка. У женщины родилась девочка весом почти четыре килограмма и ростом 53 сантиметра. Малышку назвали Амелия. Маму и ребенка поздравили главный врач Ольга Серова и заместитель главного врача по медицинской части Людмила Седая.
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