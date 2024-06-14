Стотысячный ребенок появился на свет в перинатальном центре в Балашихе

Московский областной перинатальный центр отметил рождение 100-тысячного ребенка. Отчет ведется с момента открытия учреждения в Балашихе.

Жительница Балашихи Юлия Пашкурная стала мамой 100-тысячного ребенка. У женщины родилась девочка весом почти четыре килограмма и ростом 53 сантиметра. Малышку назвали Амелия. Маму и ребенка поздравили главный врач Ольга Серова и заместитель главного врача по медицинской части Людмила Седая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».