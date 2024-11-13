Сторонников запрещенного экстремистского движения задержали в Подмосковье

Сотрудники подмосковного ГУФСИН и УФСБ по Москве и Московской области задержали подозреваемых в организации запрещенного экстремистского движения. Силовую поддержку коллегам оказали бойцы ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по региону.
В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что злоумышленники занимались пропагандой криминальной субкультуры, а также собирали деньги на организацию запрещенной деятельности как на территории одного из подмосковных СИЗО, так и на свободе.
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