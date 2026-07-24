Сторонник «Единой России» в Чехове организовал для молодежи тренировки по боксу

Работа партии «Единая Россия» строится не только на крупных проектах и системных решениях — ее сила в людях, которые ежедневно вносят личный вклад в развитие округа. В Чехове добрые перемены создают сами жители, в их числе — Сергей Прутков, старший тренер спортшколы «Витязь».

Через спорт Сергей Прутков помогает подросткам обрести дисциплину, уважение и уверенность в своих силах. Как участник проекта «Старший брат» он напрямую сопровождает ребят: ведет тренировки по боксу и учит отвечать за свои решения.

«Внедряем систему наставничества, вовлекаем спортсменов в систематические занятия спортом. Для меня важно поддерживать нашего президента Владимира Путина, воспитывая в молодежи честность, патриотизм, справедливость. Вкладываясь в воспитание будущего поколения, мы создаем здоровое общество и стабильность, тем самым наша страна становится еще сильнее и сувереннее», — уверен Сергей Прутков.

Для мастера спорта по боксу тренерская работа — это и есть общественная миссия: дать подросткам понятные ориентиры, показать, что в них верят и ждут от них ответственности.

Участвует в партийных проектах и ведущий библиотекарь Центральной библиотеки и руководитель Клуба православных журналистов «Стриж» Марина Денисенко. Она создает пространство для общественных инициатив, принимает участие в значимых общественно-патриотических акциях — в том числе «Диктанте Победы» и проекте «Успех V единстве поколений».

«Мы стараемся делать проекты, которые бы охватывали большое количество людей в муниципальном округе Чехов. Я думаю, что такие общественные проекты, которые предлагает партия, они всегда идут на пользу обществу, на пользу нам как работникам муниципалитетов, потому что нам есть куда стремиться», — отметила Марина Денисенко.