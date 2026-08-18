Стоматологическую поликлинику отремонтировали в Подольске

В подразделении домодедовской стоматологической поликлиники в Подольске обновили врачебные кабинеты и зону ожидания. В помещениях установили современные устройства, новую мебель и кондиционеры, а также заменили систему отопления.

В отделении оказывают терапевтическую и хирургическую стоматологическую помощь. Прием проводят бесплатно по полису ОМС.

«Особое внимание уделили зоне ожидания. Для пациентов создали современное и уютное пространство с новой мебелью. В дальнейшем планируем приступить ко второму этапу модернизации отделения — ремонту еще одного крыла, обновлению кабинетов, закупке нового оборудования и мебели», — сказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Записаться к врачу можно по номеру 122 или на региональном портале «Здоровье». Поликлиника находится в Подольске по адресу: Революционный проспект, дом № 29/7.