Стоматологическое отделение Одинцовской больницы приняло более 1500 пациентов за два месяца

В новом отделении Одинцовской областной больницы, расположенном в ЖК «Союзный» на улице Сосновой в городе Одинцово, ведут прием стоматологи-терапевты и ортопеды. За два месяца работы специалисты оказали помощь более чем 1500 пациентам.

Заведующий стоматологическим отделением Одинцовской областной больницы Александр Швец обратил внимание, что загрузка отделения составляет 70–80 процентов. Он рекомендовал записываться на прием через портал «Мосрег», колл-центр или регистратуру, а не через «Госуслуги», так как отделение пока не отображается в этой программе.

Ранее стоматологическое отделение находилось на улице Верхне-Пролетарской, а теперь переехало по новому адресу: Одинцово, улица Сосновая, дом 13. Вход в стоматологию — со стороны дороги.

Переезд стал возможен благодаря инвестиционному контракту с застройщиком микрорайона — группой компаний «Вектор». В новом доме оборудовали стоматологическое отделение, где можно получить услугу протезирования. Льготным категориям граждан зубные протезы устанавливают бесплатно по полису ОМС.