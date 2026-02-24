Стоматологическое отделение Одинцовской больницы открыли в ЖК «Союзный»

Новое стоматологическое отделение Одинцовской больницы открыли в жилом комплексе «Союзный». В учреждении пациентам будут оказывать терапевтическую и ортопедическую помощь.

В отделении предусмотрели три кабинета. В одном из них можно получить услуги по льготному зубопротезированию.

«Прием пациентов ведут четыре врача стоматолога-терапевта, один врач стоматолог-ортопед. Для обеспечения работы ортопедической службы при отделении открыта собственная зуботехническая лаборатория. Она будет обеспечивать полный цикл изготовления конструкций, необходимых для льготного протезирования зубов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Отделение находится в доме № 13 на Сосновой улице. Запись доступна на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье», по номеру телефона 122, а также при помощи ботов в мессенджерах МАХ и Telegram.