Стоматологическое отделение на Красной улице в Подольске капитально отремонтировали

В конце мая в Подольске откроется обновленный филиал Домодедовской городской стоматологической поликлиники на Красной улице в Подольске. Качество ремонта оценил сенатор Российской Федерации от Московской области Александр Двойных.

«Уверен, что жители Подольска по достоинству оценят новое учреждение. Уйдет в прошлое то время, когда боялись ходить к стоматологу. Сегодня качество анестезии, оборудования и материалов, которые применяются, позволяют делать даже самые сложные операции безболезненно. Мне кажется, это очень важно», — сказал сенатор Российской Федерации от Московской области Александр Двойных.

В стоматологии в Подольске обновили оборудование, отремонтировали кабинеты и входную группу, заменили инженерные коммуникации, уложили новую плитку и установили окна.

Количество стоматологических установок увеличили до 15, обустроили рентген-кабинет и кабинет компьютерной томографии. В штате — 30 человек, которые приступят к работе уже в конце мая.

«Это достаточно ощутимый прирост по доступности и качеству оказания стоматологической помощи. Достаточно много было сделано, но работы на этом не будут остановлены. Есть планы по дальнейшему развитию — ремонт в основном филиале на Революционной. Сейчас составляются планы, сметы и прочее», — уточнил главный врач Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Ежедневно за помощью в стоматологию обращаются около 300 человек. Обновления позволят сократить очередность и повысят качество услуг. Помимо этого, разрабатывают программы по бесплатному протезированию и имплантированию зубов для участников СВО и их семей.