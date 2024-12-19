Стоматологический мастер-класс провели в медицинской школе МОНИКИ

Мастер-класс по стоматологии под названием «С улыбкой по жизни» прошел в медицинской школе МОНИКИ имени Владимирского. Сотрудники кафедры ортопедической стоматологии поделились с учащимися секретами профессии, рассказали о строении зубов и важности ухода за полостью рта, а также ознакомили с оборудованием симуляционно-аккредитационного центра.

Участники мастер-класса получили возможность пройти стажировку на стоматологической установке и изготовить зубные капы с использованием вакуумформера. Роботы-симуляторы позволили студентам погрузиться в практическую деятельность стоматолога-ортопеда и попробовать выполнить некоторые манипуляции самостоятельно.

По словам кандидата медицинских наук, врача-стоматолога-ортопеда Анны Пьянзиной, стоматологические мастер-классы в Медицинской школе МОНИКИ предоставляют учащимся уникальную возможность прикоснуться к профессии и приобрести первые практические навыки в области стоматологии.

Она отметила, что такие занятия помогают развеять мифы и стереотипы, открывая молодым людям многогранность специальности. Учащиеся могут увидеть, как работают профессионалы, ознакомиться с современными методами диагностики и лечения, а также ощутить, что значит быть частью команды, заботящейся о здоровье людей, выполняя простые процедуры.

В рамках практической части занятия студенты также попрактиковались в создании гипсовых слепков челюсти, установке пломб и обтачивании зубов. Специалисты МОНИКИ продемонстрировали нюансы профилактической чистки зубов и предоставили подробный анализ составов зубных паст.