Стоматологический форум провели в МОНИКИ

Стоматологический форум прошел в МОНИКИ 17 марта. Его посвятили здоровью полости рта. Мероприятие объединило ведущих специалистов, студентов и ординаторов.

Как сообщили в региональном Минздраве, специалисты обсудили методы профилактики и лечения заболеваний полости рта. По мнению заведующей кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии МОНИКИ Малкан Амхадовой, такие встречи дают возможность повысить профессиональную подготовку специалистов и улучшить качество жизни пациентов.

«Регулярный обмен опытом между врачами позволяет внедрять новые подходы в клиническую практику, что крайне важно для развития стоматологии в России», — сказала она.

На форуме представили доклады о важности онкоскрининга, способах гигиены полости рта, профилактике заболеваний у детей и на другие темы. В завершении для участников провели викторину для закрепления полученных знаний.