Стоматологическая поликлиника в Подольске начала прием пациентов после ремонта

Ремонт в подольском отделении Домодедовской стоматологической поликлиники завершили. В помещениях медцентра выполнили внутреннюю отделку, обновили мебель, обустроили зоны ожидания и завезли современное оборудование. Учреждение уже начало прием пациентов.

«Ремонт позволил увеличить возможности оказания стоматологической помощи в подольском подразделении в два раза. Так, ранее мощность составляла семь стоматологических кресел, а теперь — 15», — сказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

В поликлинике появился кабинет компьютерной томографии, установили визиограф и ортопантомограф. С их помощью врачи клиники смогут полноценно оказывать терапевтическую, хирургическую и ортопедическую помощь. Кроме того, в медучреждении будут принимать участников спецоперации, для них предусмотрены льготы по зубопротезированию.

Медпомощь оказывают бесплатно по ОМС, есть и платные услуги. Запись на прием доступна по телефону 122 или через региональный портал госуслуг.