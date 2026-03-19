Стоматологи НИКИ детства дали советы по выбору безопасной зубной пасты

В России проходит тематическая неделя, посвященная заботе о здоровье зубов и десен. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства напомнили родителям, что покупка пасты для ребенка — дело куда более ответственное, чем может показаться на первый взгляд.

Истинное предназначение зубной пасты — служить надежным щитом против кариеса и помогать укреплять эмаль, которая у детей только формируется.

«Безопасность здоровья ребенка начинается с мелочей, в том числе и с выбора средств гигиены», – уточнила директор института Нисо Одинаева, .

Специалисты учреждения советуют обращать пристальное внимание на концентрацию фторидов. Цифры на упаковке имеют значение: для самых маленьких, кому еще не исполнилось трех лет, допустимый показатель не должен превышать 1000 ppm. Для детей после шести лет планка чуть выше — до 1450 ppm.

«При покупке зубной пасты для детей необходимо внимательно изучить ее состав. Средство должно отличаться низким содержанием фторидов, включать кальций для укрепления эмали и не содержать агрессивных компонентов вроде сульфатов. Такие показатели помогут обеспечить эффективную и безопасную гигиену», – пояснила заведующая кабинетом стоматологии НИКИ детства Валентина Черноног.

Паста — это полноценное профилактическое средство. Выбирать его нужно осознанно, ориентируясь на возраст ребенка, баланс активных веществ и отсутствие вредных примесей.

Лучшим помощником в этом деле станет визит к стоматологу, который подскажет оптимальный вариант.