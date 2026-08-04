Стоматолог НИКИ детства Торшхоева: грудное вскармливание влияет на прикус ребенка

С 3 по 9 августа в России проходит Неделя популяризации грудного вскармливания. Мероприятие призвано напомнить родителям, что естественное кормление закладывает физиологическую основу для правильного формирования многих органов и систем ребенка. Врач-стоматолог НИКИ детства Дана Торшхоева рассказала о пользе этого процесса для детей.

Активное сосание груди требует от новорожденного серьезных усилий, в которых задействованы лицевые и челюстные мышцы. В отличие от бутылочки, из которой жидкость часто вытекает без сопротивления, добывание молока стимулирует правильное развитие челюстей, формирует правильный овал лица и создает базу для ровного роста зубов и хорошей дикции.

Кроме того, грудное вскармливание играет важную роль в регуляции чувства насыщения и обмена веществ. Дети сами регулируют объем съеденного, не переедая, поскольку структура молока меняется в процессе кормления: сначала поступает более жидкое «переднее» молоко, затем питательное «заднее». Это защищает ребенка от ожирения и проблем с ЖКТ.

Стоматолог НИКИ детства Дана Торшхоева пояснила, что при сосании груди нижняя челюсть младенца, которая от рождения слегка смещена, совершает правильные ритмичные движения вперед и назад. Эта естественная нагрузка стимулирует ее рост и развитие.

«У детей, находившихся на продолжительном грудном вскармливании хотя бы до полугода, значительно реже встречаются проблемы со сформированным неправильным прикусом, нарушением глотания или дефектами звукопроизношения. Кроме того, за счет работы глубоких мышц при грудном вскармливании правильно формируется носовое дыхание, что снижает риски разрастания аденоидов и частых простудных заболеваний», — сказала она.

Для сохранения здоровья зубов родителям важно соблюдать гигиену. Врачи рекомендуют не позволять ребенку засыпать на груди: остатки молока скапливаются на зубах, а содержащийся в нем сахар становится средой для бактерий. Очищать полость рта нужно после каждого кормления, особенно перед сном. Полноценный уход следует начинать с появления первого зуба, а до этого обрабатывать десны стерильным бинтом или специальными салфетками. Своевременная гигиена и правильное вскармливание помогают сохранить здоровье ребенка на долгие годы.