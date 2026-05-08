Столовую для сотрудников завода «Акрихин» построят в Старой Купавне в этом году

Новую столовую для сотрудников построят в фармацевтическом предприятии «Акрихин» в Старой Купавне. Она будет рассчитана на 300 посетителей и будет работать ежедневно, без выходных.

Здание построят на улице Кирова в Богородском округе. Его площадь составит около 1,4 тысячи квадратных метров. Столовая будет работать по принципу самообслуживания. В меню будут салаты, первые и вторые блюда, горячие и холодные напитки.

«Производство организуют по полному циклу — от обработки сырья до приготовления готовой продукции. Зал рассчитан на 100 посадочных мест с трехкратной посадкой посетителей в течение дня. Ежедневно здесь планируют готовить более 3,5 тысячи блюд», — рассказали в региональном стройнадзоре.

Столовую будут обслуживать 22 сотрудника.

Стройготовность объекта сейчас составляет 60%. Завершить работы планируют в третьем квартале года.