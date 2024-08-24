Столяр Григорий Глушенков рассказал о возрождении ремесленных традиций в Подмосковье

Этим летом в Подмосковье прошел фестиваль «Медленное ремесло», который объединил лучших мастеров со всей России. О возрождении традиций и уникальных талантах из глубинки в интервью Юлии Минаковской рассказал организатор мероприятия Григорий Глушенков.

«Хотелось создать пространство, где мастера бы сами занимались своим ремеслом здесь и сейчас, делились бы своим состоянием, которое они испытывают при работе. Состояние творца очень тонкое, духовное. Обычно оно происходит в медленном процессе, когда некуда спешить, когда мастер настроился. Отсюда название „Медленное ремесло“, которое оказалось созвучно многим», — рассказал Глушенков.

В команде организаторов фестиваля выступают пять человек. Это люди, которые занимаются фольклором, глубоко изучают русскую традицию.

На фестиваль приехали столяры, которые резали из дерева посуду, в том числе ложки. Приехал кузнец, который провел мастер-класс по кузне, ткачи и резчики по дереву. Смысл мероприятия — дать попробовать разные ремесла «на вкус».

Были и носители уникального мастерства. Из Вологды, например, приехал Алексей Безобразов, который занимается северной игрушкой. Это отражение северного уклада жизни, подхода к воспитанию. Ребенок, который играет с такой куклой, впитывает эти смыслы с детства.

Большой интерес гостей вызвал мастер по пошиву картузов. Это традиционный мужской головной убор, который смог примерить на себя каждый желающий.

Григорий Глушенков подчеркнул, что главная задача фестиваля — возродить ремесленные традиции, снова вернуть их в повседневную жизнь.

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