Столетний участник войны стал почетным гражданином Воскресенска

Николай Шленков ушел на фронт в августе 1942 года, служил в разведке, в войну дошел до Польши. За свои подвиги был удостоен боевых наград. В мирное время работал слесарем на заводе «Красный строитель». Будучи депутатом местного совета, Николай Герасимович много сделал для улучшения жизни своей деревни, старожилы которой до сих пор благодарят его за газ, свет и дорогу.

В ноябре прошлого года участник Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей.

Алексей Малкин поздравил ветерана с получением звания почетного гражданина Воскресенска. «Низкий Вам поклон, Николай Герасимович, за мужество и героизм, бесстрашие и нечеловеческое терпение, проявленные на ратном поле в битве за Отечество! Вы — наша гордость, Ваш подвиг — навсегда в нашей памяти!» — сказал глава Воскресенска.