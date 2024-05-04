Столетие Булата Окуджавы отметили в Ногинске | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 13:09 Столетие Булата Окуджавы отметили в Ногинске Источник фото: Ольга Аввакумова

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Вечер, посвященный столетию Булата Окуджавы, прошел в Ногинском районном доме культуры. Сначала гостям показали биографический фильм, а затем со сцены прозвучали песни на стихи поэта.

Дмитрий Штукин исполнил знаменитую «Грузинскую песню», а ансамбль «Дежавю» представил театральную постановку «Письмо к маме».

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После концерта зал взорвался аплодисментами, ведь каждый зритель смог погрузиться в мир Окуджавы, наполненный светлыми образами, вызывающими пронзительную ностальгию по временам юности.

«Этот концерт стал настоящим откровением для меня. Музыка и стихи Булата Окуджавы всегда занимали особое место в моем сердце, и сегодняшний вечер стал прекрасным воспоминанием о его таланте и наследии», — поделилась впечатлениями от концерта зрительница Анна Маркова.

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