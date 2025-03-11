Столб с дорожными знаками восстановили в Пушкино после жалобы жителей

После обращения местных жителей на портал «Добродел» в микрорайоне Новое Пушкино решили проблему с небезопасной ситуацией на одном из пешеходных переходов. Там восстановили покосившийся столб с дорожными знаками «Стоянка запрещена» и «Парковка запрещена», установленный возле пешеходного перехода, ведущего в сторону микрорайона Заветы Ильича.

Как отмечали местные жители, данное место часто становилось зоной несанкционированной парковки. Из-за интенсивного движения транспорта и припаркованных автомобилей, переходить дорогу по пешеходному переходу становилось затруднительно. Припаркованные машины загораживали обзор.

«Любая машина, которая останавливается в неположенном месте у перехода — потенциально опасна для пешеходов, особенно для маленьких детей. Желающих оставить там свою машину останавливали дорожные знаки, а когда они покосились, мы обратились на „Добродел“», — отметил местный житель Михаил Афанасьев.

Проблему решили в течение одного дня.