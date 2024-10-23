Стоящие в очереди на жилье шесть семей получили квартиры в Ленинском округе

В здании администрации Ленинского городского округа торжественно вручили ключи от квартир жителям муниципалитета. Всего жилье получили шесть семей.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и заместитель председателя Мособлдумы Александр Наумов передали ключи от квартир шести семьям, которые стояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

«Сегодня очень большое событие, потому что ключи от жилья, в котором дальше будут жить и продолжать строить свою семью, это, наверное, самое главное для человека. Ленинский округ, по-настоящему, работает для своих жителей и заботиться о них», — отметил Александр Наумов.

Программа предоставления квартир по договорам социального найма работает в Ленском округе с 2016 года. Сейчас в очереди на жилье стоит 162 семьи. За восемь с половиной лет количество очередников сократилось на 380 семей.

«Мы до последнего не верили, что это может случиться и мы сможем получить ключи от квартиры. От всей семьи говорим огромное спасибо всем. В новой квартире мы будем жить всей своей большой семьей», — поделился один из членов семьи, получившей квартиру.

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