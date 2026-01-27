Стоянки автомобилей начнут расчищать от снега в Одинцове

Новый снежный циклон обрушился на Подмосковье, бороться со снегом продолжаются во всех округах, в том числе в Одинцовском. Здесь водителей просят убрать личный транспорт со стоянок, чтобы качественнее очистить данные территории.

Администрация муниципалитета опубликовала точные даты и адреса. Специалисты коммунальных служб будут производить уборку парковочных зон несколько дней подряд: 28 января дорожники очистят от снега парковку, расположенную на улице Вокзальная (в районе дома № 38а на Можайском шоссе), а 29 и 30 января пройдут работы на улице Верхне-Пролетарская (вдоль парка «Союзный»).

Отметим, что уборочные работы будут начинаться в 06:00. Дорожная организация планирует перекрывать места расчистки для удобства и безопасности. Водителей просят заранее убирать свои транспортные средства с указанных парковок.