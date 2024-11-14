Стоянка на 25 машин появилась у Деденевской школы в Дмитрове

В поселке Деденево Дмитровского городского округа вблизи школы имени Надежды Крупской появилась парковка на 25 машин. Ее оборудовали специальными местами для инвалидов.

По просьбам местных жителей рядом с Деденевской школой организовали место для стоянки автомобилей. Специалисты Муниципального казенного учреждения «Центр благоустройства Костинское» уложили асфальт и установили оргаждение по периметру парковки. В итоге появилась стоянка на 25 машин со специальными местами для инвалидов.

Как сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин, работа с обращениями жителей — это одно из важнейших направлений деятельности администрации муниципалитета.

«Мы руководствуемся главным принципом, который озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев: „Житель всегда прав“. Именно на мнении жителей мы основываем свою деятельность», — подчеркнул он.

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