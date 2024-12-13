Стоимость проезда в транспорте Подмосковья изменится с января

Стоимость проезда в общественном транспорте Подмосковья изменится в 2025 году. С 1 января тарифы поменяют на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, со 2 января — на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении.

Стоимость проезда в наземном электрическом и автомобильном транспорте составит 59 рублей по картам «Стрелка» и «Тройка» при поездке до пяти километров и плюс шесть-восемь рублей за каждые последующие 2,5 километра.

При оплате банковской картой проезд будет стоить 60 рублей на расстояние до пяти километров плюс шесть-восемь рублей за каждые последующие 2,5 километра.

Тариф для льготников и учащихся будет равняться 29,50 рубля плюс три-четыре рубля за каждые 2,5 километра при поездке больше пяти километров.

Скидка за каждые 10 поездок по транспортным картам не изменится и составит 7-14-21-28-35% от начального тарифа. Для учащихся с 36-й поездки — 99%.

Со 2 января тариф в электричках составит 48 рублей за одну пригородную зону и 35 рублей за каждое дополнительное пересечение. В пределах МЦД «Пригород» проезд будет стоить 84 рубля при оплате «Тройкой» и 91 рубль при использовании банковской карты.

Проездной билет без лимита на месяц будет стоить 3750 рублей на месяц, 9600 рублей на 90 дней и 28 тысяч рублей на год.

Всего в Подмосковье работает свыше 1,9 тысячи маршрутов и около 8,5 тысячи единиц общественного транспорта. В конце этого года на линии выйдет еще около 300 автобусов. Кроме того, в регионе действуют 10 железнодорожны направлений и Большое кольцо Московской железной дороги. По ним курсируют более 600 электропоездов.