Стоимость проезда в подмосковных электричках изменится в январе

Тарифы на проезд в пригородных поездах Москвы, Подмосковья и Тверской области изменятся в январе. Подробнее рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Индексация стоимости на проезд в пригородных поездах 6000-й и 7000-й категории увеличится как на разовый проездной, так и на абонементы. Это поможет сделать общественный транспорт более современным, а поездки в нем — комфортнее и безопаснее.
Стоимость разового билета в Тверской области составит 3,35 рубля за один километр, а в скоростных электропоездах «Ласточка» — 5,03 рубля за километр.
С 1 января 2025 года скорректируют и стоимость провоза животных в пригородных поездах. Подробную информацию можно узнать на сайтах перевозчиков.
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