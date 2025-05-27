Стоимость проезда в общественном транспорте Подмосковья изменится с 1 июня

С 1 июня изменятся цены на проезд в автобусах, трамваях и пригородных электричках в Подмосковье. Это связано с тем, что расходы на топливо, электроэнергию и ремонт выросли, а перевозчикам нужно содержать транспорт в хорошем состоянии, развивать инфраструктуру и обновлять парк автобусов и поездов.

Теперь поездка на автобусе или трамвае по городу и в пригороде на расстояние до пяти километров будет стоить 63 рубля при оплате картами «Стрелка» или «Тройка. Если расстояние больше пяти километров, к этим 63 рублям добавляется по 7–9 рублей за каждые следующие 2,5 километра. При оплате банковской картой поездка до пяти километров обойдется в 64 рубля, а при большем расстоянии — также будет прибавляться по 7–9 рублей за каждые 2,5 километра.

Для школьников и других льготных категорий при оплате специальными картами поездка по городу и в пригороде до пяти километров будет стоить 31,50 рубля. Если ехать дальше, за каждые 2,5 километра нужно будет доплатить еще 3,50–4,50 рубля.

В электричках проезд в пределах одной зоны или при пересечении одной тарифной зоны будет стоить 52 рубля. За каждую следующую зону придется доплатить еще 36 рублей. В МЦД поездка по «Тройке» в зоне «Пригород» будет стоить 90 рублей — с бесплатной пересадкой на метро, а при оплате банковской картой — 97 рублей.

Проездной билет на 30 дней в зоне «Пригород» будет стоить 3 940 рублей, на 90 дней — 10 080 рублей, а на год — 29,4 тысячи рублей.