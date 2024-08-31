Стобалльницу по ЕГЭ Анастасию Ищенко поздравили в администрации Наро-Фоминска

В администрации Наро-Фоминского округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное выдающемуся достижению ученицы школы № 1 Анастасии Ищенко, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе. В честь этого события ей вручили памятные подарки.

Заместитель главы округа Светлана Малыхина подчеркнула, что такой результат невозможен без учителей, которые вложили в победу своих учеников не только опыт и знания, но и свою душевную теплоту и заботу.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ также поздравил Анастасию с поступлением в Московский педагогический государственный университет и пожелал ей дальнейших успехов в учебе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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