Стобалльницу по ЕГЭ Анастасию Ищенко поздравили в администрации Наро-Фоминска

Фото: Медиасток.рф

В администрации Наро-Фоминского округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное выдающемуся достижению ученицы школы № 1 Анастасии Ищенко, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе. В честь этого события ей вручили памятные подарки.

Заместитель главы округа Светлана Малыхина подчеркнула, что такой результат невозможен без учителей, которые вложили в победу своих учеников не только опыт и знания, но и свою душевную теплоту и заботу.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ также поздравил Анастасию с поступлением в Московский педагогический государственный университет и пожелал ей дальнейших успехов в учебе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

О короткой памяти и эхе войны

Советские моряки

Овсянка, сэр? Кто лишил британцев любимых лакомств

Соболев и осатаневшие: послесловие к главному трансферу лета

Глупая травля и нелепая война. Зачем немецкие власти накинулись на АдГ

Max Ludwig

Реализацию Москвой целей устойчивого развития обсудили на международном муниципальном форуме БРИКС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте