Сто пар исполнили вальс ко Дню города в Серебряных Прудах

Массовым вальсом, конкурсом «Золотой подсолнух» и народными гуляниями отметили 100-летние Серебряных Прудов. Танцельный флешмоб собрал на одной площадке 100 вальсирующих пар.

Вальс станцевали под мелодию, ставшую неофициальным гимном Серебряных Прудов. Конкурсную программу Дня города посвятили символу округа — подсолнечнику. Среди номинаций — поделка, оформление зонта и дефиле. Победителей и призеров конкурса «Золотой подсолнух» выбрало жюри. Их наградили на главной сцене под аплодисменты.

Также на празднике чествовали самых достойных людей городского округа: активистов, волонтеров, тружеников и ветеранов.

«Мы все чувствуем большую гордость, отмечая этот замечательный праздник — 100 лет округу. Как я сказал, каждый внес свой достойный вклад в это: своим трудом, своей службой», — сказал председатель Совета ветеранов городского округа Серебряные Пруды Борис Ефимцев.

На празднике работала площадка волонтерского центра «СВОих не бросаем». Посетители стенда смогли обучиться плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей.

«Хочу низкий поклон и слова благодарности выразить всем тем людям, которые занимаются волонтерством, придерживаются активной жизненной позиции», — отметил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.