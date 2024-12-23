Стипендии главы Ленинского округа вручили 50 талантливым ребятам

Торжественное вручение именных стипендий прошло в Детской школе искусств города Видное. Их получателями стали 50 ребят в возрасте от 10 до 18 лет.

Конкурс на стипендию главы Ленинского городского округа проводился по трем номинациям — «Образование и наука», «Физическая культура и спорт», «Культура и искусство». Среди стипендиатов — дети и подростки, показавшие выдающиеся результаты в этих сферах, в том числе лауреаты творческих конкурсов, победители и призеры спортивных соревнований и всероссийской олимпиады школьников.

Глава муниципалитета Станислав Каторов назвал достижения талантливых стипендиатов важным вкладом в развитие Ленинского округа. «Вы являетесь настоящими героями своего времени, прокладывая новые пути и вдохновляя окружающих своим примером», — сказал он на церемонии вручения наград.

Именные стипендии главы Ленинского округа вручаются с 2007 года. За весь период ее обладателями стали около тысячи юных жителей муниципалитета.