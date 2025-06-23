Стипендиатов премии главы города наградили во Фрязине

Торжественная церемония прошла во Дворце культуры «Исток». Заслуженные награды получили 65 учащихся наукограда, добившихся выдающихся успехов в учебе, спорте и творчестве.

Стипендиатов чествовали в трех номинациях: «Образование и наука», «Физическая культура и спорт» и «Искусство». 56 ребят отличись в учебе и исследовательской деятельности, четверо одержали значимые победы в спорте, а пять молодых дарований покорили сцены и художественные галереи.

Глава городского округа Дмитрий Воробьев лично поздравил стипендиатов и вручил им благодарственные письма. Он отметил, что успехи молодых фрязинцев стали результатом упорного труда, таланта и неустанного стремления к знаниям.

«Желаю вам новых побед и достижения всех поставленных целей! Огромная благодарность родителям и педагогам за поддержку и вклад в развитие наших юных дарований!» — сказал Дмитрий Воробьев.

Премия главы стала для учащихся не просто наградой, а признанием заслуг и стимулом для новых свершений.