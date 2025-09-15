Стилист из Одинцова подготовит молодых мастеров из России к чемпионату мира

Кира Гончарь — известный стилист из Одинцова, которая за 25 лет практики победила во множестве престижных конкурсов красоты России и Европы. Она собирает свою команду, чтобы подготовить молодых мастеров к чемпионатам этого сезона по парикмахерскому искусству.

Стоит отметить, что в ее активе свыше 100 причесок в парикмахерской секции, столько же проектов в маникюре и почти столько же в визаже. Кира отлично справляется с непослушными волосами и капризными моделями: выступления отрабатывает регулярно на манекенах, раньше — на живых моделях.

Предстоящий сезон обещает быть ярким: стартуют чемпионаты мира и Евразии, для которых нужно будет разработать новые образы и тренды в укладках, стрижках и макияже. Своим опытом подготовки Кира поделится не только с ученицами, но и с коллегами из разных стран.

Отметим, что в детстве мастер мечтала стать актрисой, но создала свой театр стиля и красоты, где всегда играет главную роль — мастера, учителя и наставника.