Стихийные горки в Подмосковье: радость или опасность?

Эта зима в Подмосковье порадовала жителей крепким морозом и обилием снега, что создало идеальные условия для активного отдыха. Однако вместе с радостью зимний сезон принес и тревожную тенденцию: в округах стихийно появляются опасные горки на склонах оврагов, речных берегов, холмов и даже рядом с автодорогами.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин подчеркнул, что катание на необорудованных горках представляет серьезную опасность для жизни и здоровья детей. «На некоторых стихийных спусках существуют препятствия, которые могут стать причиной получения серьезной травмы — это деревья, кусты, осветительные опоры, металлические ограждения», — отметил он.

По словам заместителя начальника, средства для катания во время движения развивают большую скорость, могут закручиваться вокруг своей оси и при этом становятся абсолютно неуправляемыми. Некоторые спуски выходят на лед водоемов, проезжую часть или находятся рядом с железнодорожными путями. Поэтому для безопасного отдыха лучше выбирать специально оборудованные трассы и горки, соблюдая при этом технику безопасности.