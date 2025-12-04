Стихийную свалку ликвидируют на улице 8 Марта в Чехове

Экологи округа контролируют вывоз мусора с несанкционированной свалки на улице 8-го Марта. Полную ликвидацию навала произведут к 19 апреля следующего года.

О стихийной свалке на пустыре сообщили жители, которые попросили устранить источник загрязнения окружающей среды.

«Находится она в непосредственной близости от жилых домов, что нарушает права жителей на благоприятную окружающую среду, является источником антисанитарии, нарушает эстетический облик микрорайона, представляет собой пожарную опасность, загрязняет почву и воздух», — сообщил житель Чехова.

Представители администрации округа тут же взяли ситуацию под контроль. Специалисты организации «Экология и природопользование» подали заявку профильной компании на вывоз 300 кубических метров крупногабаритного мусора.

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа Чехов сообщили, что первый вывоз уже осуществили. Работу продолжат в том же темпе.

В зимних условиях для полного устранения навалов может потребоваться около четырех месяцев.