Стихийную свалку ликвидируют на улице 8 Марта в Чехове
Экологи округа контролируют вывоз мусора с несанкционированной свалки на улице 8-го Марта. Полную ликвидацию навала произведут к 19 апреля следующего года.
О стихийной свалке на пустыре сообщили жители, которые попросили устранить источник загрязнения окружающей среды.
«Находится она в непосредственной близости от жилых домов, что нарушает права жителей на благоприятную окружающую среду, является источником антисанитарии, нарушает эстетический облик микрорайона, представляет собой пожарную опасность, загрязняет почву и воздух», — сообщил житель Чехова.
Представители администрации округа тут же взяли ситуацию под контроль. Специалисты организации «Экология и природопользование» подали заявку профильной компании на вывоз 300 кубических метров крупногабаритного мусора.
В Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа Чехов сообщили, что первый вывоз уже осуществили. Работу продолжат в том же темпе.
В зимних условиях для полного устранения навалов может потребоваться около четырех месяцев.