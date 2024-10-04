Стихи Сергея Есенина прозвучали на поэтическом вечере в Воскресенске

В рамках проекта «Театральная гостиная „Неслучайные встречи“» организовали музыкально-поэтический вечер «Закружилась листва золотая…». Его посвятили творчеству Сергея Есенина.

Музыкальную программу открыли солистки студии академического вокала «Prima» Екатерина Кондратьева и Анастасия Кузева. Они исполнили песню на стихи Андрея Дементьева и музыку Евгения Мартынова «У Есенина день рождения».

Центральной темой мероприятия стала осенняя пора в произведениях поэта. На вечере прозвучали такие стихи, как «Бабушкины сказки», «Белая береза», «Письмо к женщине», «Край любимый», «Осень», «О красном вечере задумалась дорога», и другие. Зрителям представили отрывки из кинолент о Сергее Есенине. Желающие приняли участие в игре «Буриме».

Ведущая мероприятия рассказала собравшимся о биографии и творческом пути поэта, затронула тему многогранности его творчества. Гости поэтического вечера узнали о периоде душевного кризиса Сергея Есенина, о бесконечной любви к матери, к женщине, к родному краю и природе.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».