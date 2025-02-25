Степень очистки сточных вод проверили на предприятии в Воскресенске

Признаки сжигания отходов выявили на предприятии по производству пластмассовой упаковки «ПЗПИ» в Воскресенске. Специалисты Минэкологии Подмосковья провели проверку и выявили стационарные источники выбросов.
Минэкологии Подмосковья получило информацию о нарушении природоохранного законодательства на одном из предприятий Воскресенска. Специалисты провели проверку и выявили признаки сжигания отходов на территории комплекса компании «ПЗПИ».
«Выяснилось, что предприятие не выполнило обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», — сказали в ведомстве.
В результате предприятию вынесли предостережение. Кроме того, инспекторы взяли пробы сточных вод, чтобы установить степень очистки.
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