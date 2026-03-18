Стены и потолки покрасили в 80 подъездах Подмосковья в феврале

Покраска стен и потолков в подъездах — это не просто косметическая процедура, а необходимая работа, которая входит в планы управляющих компаний Подмосковья. Благодаря регулярному обновлению покрытия общие зоны дольше сохраняют аккуратный внешний вид, а поверхности получают дополнительную защиту от грязи и преждевременного износа.

Покраска позволяет реже проводить капитальный ремонт и продлевает срок службы общедомового имущества.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона отчитались о работе за февраль. Коммунальные службы привели в порядок стены и потолки более чем в 80 подъездах.

Это часть большой системной работы, которую обязаны проводить управляющие организации.

Средства на текущий и капитальный ремонт аккумулируются из ежемесячных взносов собственников. Именно за счет этого фонда управляющие компании не только красят стены, но и устраняют аварии, меняют разбитые стекла, чинят плитку на полу и приводят в порядок почтовые ящики.

Оставить заявку на покраску стен можно напрямую в управляющей организации или через областной портал Единой диспетчерской службы.