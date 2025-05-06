Стену с патриотическим граффити приведут в порядок ко Дню Победы в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В преддверии юбилея Великой Победы в Великой Отечественной войне на улицах муниципального округа начали появляться праздничные баннеры, инсталляции и арт-объекты. Так, на многоэтажном доме по улице Чехова скоро закончат мурал «Знамя Победы над Рейхстагом».

Также приведут в порядок граффити с символикой Дня Победы, которое расположено на стене возле дома № 1 на улице Дружбы. Поскольку до праздника осталось пять дней, жители Чехова попросили депутатов обратить внимание на облупившуюся краску и принять меры.

Администрация муниципального округа взяла в работу обращение жителей. В течение нескольких дней граффити приведут в надлежащий вид.

Создание и поддержание в надлежащем виде памятных арт-объектов способствует укреплению патриотического духа как подрастающего поколения, так и всего населения в целом.