Стену с патриотическим граффити приведут в порядок ко Дню Победы в Чехове

В преддверии юбилея Великой Победы в Великой Отечественной войне на улицах муниципального округа начали появляться праздничные баннеры, инсталляции и арт-объекты. Так, на многоэтажном доме по улице Чехова скоро закончат мурал «Знамя Победы над Рейхстагом».
Также приведут в порядок граффити с символикой Дня Победы, которое расположено на стене возле дома № 1 на улице Дружбы. Поскольку до праздника осталось пять дней, жители Чехова попросили депутатов обратить внимание на облупившуюся краску и принять меры.
Администрация муниципального округа взяла в работу обращение жителей. В течение нескольких дней граффити приведут в надлежащий вид.
Создание и поддержание в надлежащем виде памятных арт-объектов способствует укреплению патриотического духа как подрастающего поколения, так и всего населения в целом.
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