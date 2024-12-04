Стену памяти установили на Алее Славы в Дмитрове

На Аллее Славы в Дмитрове завершили установку стены памяти. На нее перенесли имени Героев Советского Союза, России, полных кавалеров ордена Славы, почетных жителей округа.

В будущем рядом с объектом планируют уложить брусчатку.

«Сохранение памяти о выдающихся жителях и уроженцах Дмитровской земли будет неукоснительно сохраняться. Это наше общее наследие, наша гордость. Мы должны бережно хранить и передавать эту информацию будущим поколениям, чтобы они могли узнать о наших знаменитых земляках и гордиться своими корнями», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

Аллею Славы благоустроили в этом году. Специалисты провели перепланировку территории и высадили новые кустарники, уложили асфальт, установили скамейки, урны, освещение и видеонаблюдение.

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