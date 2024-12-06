Стену памяти полного кавалера ордена Славы открыли в школе № 12 в Домодедове
Своеобразный мемориал появился в учебном заведении в честь знаменитого земляка Владимира Преснова. Эта стена памяти стала уже третьей в городском округе.
Глава муниципалитета Евгения Хрусталева назвала главной задачей каждого россиянина сохранение истории и культуры страны. «Сейчас наша страна вынуждена вновь противостоять фашизму. Стараемся быть для военнослужащих надежным тылом», — подчеркнула руководитель городского округа.
Стена памяти обустроена в школе в рамках проекта «Лица героев». Она не просто служит украшением, но и выполняет важные воспитательные и образовательные задачи.
Житель Домодедова Владимир Дмитриевич Преснов посвятил всю жизнь труду на благо родного края. Подтверждением его мужества и героизма во время Великой Отечественной войны стал статус полного кавалера ордена Славы.
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