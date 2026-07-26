Стену памяти открыли у Историко-краеведческого музея в Протвино

Стену памяти создавали совместными усилиями администрации, музейно-выставочного центра, территориального отдела Протвино, управляющей компании «ЮГ», культурно-досугового центра «Протон» и художественной школы. На открытии выступили депутат окружного Совета Владимир Бармин, начальник управления культуры Елена Котова и директор Музейно-выставочного центра Валентина Мантуло.

«Негромкий, но важный проект. Он напоминает: без прошлого нет будущего. И такие вещи остаются с нами надолго. Спасибо всем, кто помогал», — отметила заместитель главы округа Оксана Лебедева.

Говорили о важности таких проектов — негромких, но очень нужных. О том, что память о прошлом помогает нам идти вперед.