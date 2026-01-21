Стену памяти герою открыли в Центре образования Богородского

Мероприятие прошло в Центре образования «Богородский» в Ногинске 20 января и было посвящено прапорщику Денису Пудовкину. Отец героя Евгений Пудовкин и тренер Владимир Федорцов стали почетными гостями.

После торжественной части встреча продолжилась дружеским чаепитием, где гости поделились яркими историями из жизни Дениса. Их слова и воспоминания о Денисе Пудовкине стали бесценным уроком мужества для всех собравшихся. Как отметили организаторы, открытие мемориала — это не просто церемония, а символ самоотверженности, мужества и любви к Родине.

Прапорщик Денис Пудовкин был офицером Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ России. Он погиб при освобождении заложников во время теракта в школе номер 1 города Беслана в 2004 году. За свой подвиг герой посмертно награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.