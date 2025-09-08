Стенды с историей городов воинской славы открыли в гимназии № 1 в Балашихе

Открытие единого патриотического стандарта «Успех V единстве поколений» прошло в День 195-летия Балашихи. В мероприятии приняли член фракции «Единая Россия» Вячеслав Крылов, юнармейцы, школьники и их родители.

На стендах представлена информация о городах воинской славы, маршалах Победы и выдающихся полководцах.

«Сегодня мы открыли блок патриотических стендов рядом с кабинетами истории. Они помогут ребятам лучше знакомиться с историей страны, города и гимназии. Инициатива получила большую поддержку не только у учащихся, но и у их родителей Особенно радостно видеть интерес юнармейцев, родителей и жителей микрорайона к проекту — их пример вдохновляет подрастающее поколение», — сказал Вячеслав Крылов.

Такие экспозиции призваны воспитывать у школьников чувство патриотизма, уважения к истории и героям страны. Они помогают детям лучше понимать значимость подвига предков и роль России в мировой истории.

Единый патриотический стандарт «Успех V единстве поколений» уже открыт в 42 школах городского округа. Проект продолжает развиваться и будет охватывать все больше образовательных учреждений Балашихи.