Стенды с фотографиями Героев России и ученых появятся на улицах Жуковского

В Жуковском обновили стенд у здания Московского физико-технического института на улице Гагарина. На нем повесили баннер ко Дню космонавтики, а портреты с изображением Героев России и ученых разместят на улицах города.

Ранее портреты Героев и ученых размещались на стенде у МФТИ, и жители наукограда задались вопросом, почему они исчезли с памятного места.

«Данный стенд, к сожалению, пришел в негодность. В связи с чем было принято решение его обновить, в том числе и саму концепцию. На данный момент установили плакат ко Дню космонавтики. Позже разместим на этом месте баннер к 80-летию Победы», — прокомментировал глава города Борис Аубакиров.

Портреты Героев России и ученых разместят на тех улицах, которые названы их именами. В пресс-службе наукограда уточнили, что также планируется установить щиты около самолета МиГ-21 с информацией об известных летчиках и подробные баннеры при входе в городской парк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.