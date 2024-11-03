Стенд памяти участнику СВО открыли в школе № 4 в Волоколамске

Мероприятие по увековечиванию памяти Александра Конышева прошло в начальной школе № 4 в Волоколамске. Погибший боец СВО учился в этом учреждении.

В торжественном событии поучаствовали родственники военнослужащего, депутаты, учащиеся начальных классов Привокзальной школы и юнармейцы.

Событие приурочили ко дню рождения Александра Конышева. Участника СВО, которому могло бы исполниться 34 года, посмертно наградили орденом Мужества.

Александра мобилизовали, он отлично показал себя на фронте. В октябре прошлого года Александр погиб, закрыв собою друга при минометном обстреле.

«Безмерное уважение защитнику, отдавшему свою жизнь ради спасения других и ради Победы, которая непременно будет за нами! Низкий поклон и вечная слава нашему воину!» — сказала глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова.

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