Стенд памяти участников ВОВ открыли в Дмитровском округе

В деревне Михайловское Дмитровского округа 7 мая открыли информационный стенд с именами местных участников Великой Отечественной войны. Инициатива создания памятного объекта исходила от жителей и была поддержана администрацией округа.

Стенд разместили в центре деревни, которая в этом году отмечает 455-летие со дня основания. На нем указаны фамилии жителей, которые уходили на фронт из этих мест. Проект направлен на сохранение памяти о земляках и укрепление связи между поколениями.

Идею установки стенда жители озвучили в марте на встрече с главой Дмитровского округа Михаилом Шуваловым. После этого началась работа по подготовке и сбору материалов.

В открытии приняли участие представители власти, депутаты, жители деревни Михайловское и соседнего Власково, а также творческие коллективы. Для гостей выступили артисты Центра культурного развития «Подосинковский», Буденновского сельского Дома культуры, театральной студии «Игра» и хореографического коллектива «Мир танца».

«Такие стенды важны не только для сохранения памяти. Они помогают школьникам понять, что война связана с конкретными людьми и их судьбами. Особенно важно, что инициатива исходила от жителей», — заявила депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

Первый заместитель главы округа Евгений Тертышников поблагодарил участников за работу и внимание к истории родного края.

На стенде представлены биографии фронтовиков. Среди них Павел Суриков, прошедший путь от старшего лейтенанта до подполковника и награжденный боевыми орденами и медалями. Также размещена информация о Екатерине Демидовой, которая служила медсестрой, получила ранение, но продолжила службу до конца войны и дошла до Берлина.