Музеи и предприятия Коломны приняли участие в международной туристической выставке

Международная выставка профессионалов туриндустрии «Интурмаркет.Байкал» проходила в Иркутске в течение трех дней. Стенд Коломны стал одним из самых посещаемых на форуме.

Выставка собрала более 200 организаций и представителей разных регионов, которые делились проектами по развитию туризма. Коломну представляли управление по культуре и туризму администрации муниципалитета, арт-квартал «Патефонка», музей-мануфактура «Душистыя радости», мастерская Delini Design и Музейная фабрика пастилы.

На стенде городского округа посетителям рассказывали о знаковых мероприятиях, об истории коломенского кремля, интересных туристических местах. Все желающие смогли также оценить вкусную продукцию из Коломны.

Воссоздавшая пастилу и сделавшая ее визитной карточкой Коломны Елена Дмитриева встретилась на форуме с автором рецепта сувенирного торта «Иркутск» Любовью Верхозиной.

Гостям выставки очень понравились костюмы, представленные мастерами из Delini Design. Яркие образы были созданы из тканей с историческими принтами, которые производит озерское предприятие «Товарищество мануфактур Щербакова и сыновей».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».